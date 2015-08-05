Warner Music выпустит альбом ранних песен лидера "Сектора газа"

Фото предоставлено пресс-службой

Раннее творчество Юрия Хоя (Клинских) будет издано официально. Об этом сетевому изданию m24.ru рассказали в пресс-службе Warner Music.

Как сообщает компания, в новый альбом войдут композиции, записанные за 6 лет до создания легендарной группы "Сектор газа". Неизданный ранее материал, записанный молодым Юрием Хоем в 1981 году на аудиокассету, все эти годы находился в семейном архиве Клинских. Решение о его обнародовании приняла дочь музыканта Ирина Клинских.

"Долгое время кассета хранилась у нас дома, и мы даже не задумывались о том, чтобы выпустить этот материал как официальный альбом, – рассказывает Ирина Клинских. – Мы относились к нему, скорее как к семейной реликвии. Но 4 июля, в день, когда 15 лет назад не стало папы, кассета снова попалась мне на глаза, и я подумала, что это знак, что нужно дать возможность поклонникам творчества группы "Сектор Газа" услышать эти песни. Тем более, что наша семья до сих пор получает сообщения с благодарностями от поклонников, а это значит, что творчество Юрия Хоя продолжает жить. Его помнят и любят".

Релиз альбома с неизданными песнями "Хоя" запланирован на осень этого года. Премьера первой песни "Милая", которую музыкант посвятил своей тогда еще будущей жене Галине, состоится 21 августа – тогда же будет объявлено название альбома и полный треклист.