"Автоплатеж": Простая экономия времени и нервов

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Автоплатеж за услуги сотовой связи - это возможность оплатить разговоры, во-первых, быстро, а во-вторых - без комиссий. В повседневной жизни нам важно всегда оставаться на связи, но, к сожалению, не всегда удается отслеживать баланс на мобильном телефоне. Как ни странно, мы не обращаем внимания на баланс ровно до тех пор, пока не обнаружим, что нужно срочно позвонить, а деньги на счету закончились. Причем чаще всего именно в этот момент пополнить баланс негде или на это совершенно нет времени. Мы начинаем нервничать, а ведь можно было бы этого избежать.

Кому подходит услуга "Автоплатеж" и в каких ситуациях она особенно полезна

Представьте, что вы едете на встречу и попали в большую пробку. Вы хотите предупредить, что опаздываете, а баланс телефона нулевой.

Или вы разминулись с кем-нибудь и надо договориться, где встретиться, а телефон заблокирован. Другая ситуация: вы поехали за границу, где нет ни то что терминалов, даже интернет есть не везде - нужно позвонить, а деньги закончились.

Подобных примеров можно привести еще много, каждый из нас сталкивался с ними в прошлом и не застрахован в будущем. Для людей, которые ценят свое время и не хотят зависеть от обстоятельств, Сбербанк предлагает простое решение проблемы – услугу "Автоплатеж" за сотовую связь.

Как это работает

"Автоплатеж" следит за балансом вашего мобильного телефона, и как только он становится меньше некоего заранее определенного значения, например, 30 рублей, с банковской карты списывается установленная вами сумма платежа. Деньги зачисляются на счет телефона мгновенно, и вам приходит СМС о пополнении баланса.

В чем преимущества "Автоплатежа"

Услуга абсолютно бесплатна – нет ни комиссии за подключение, ни абонентской платы за использование услуги и сами платежи проходят без комиссии.

Подключившись к услуге "Автоплатеж" от Сбербанка, вы сможете не беспокоиться, что окажетесь без связи в самый неподходящий момент, ваш баланс всегда будет оставаться положительным, и вы всегда сможете совершить важный звонок. Главное, чтобы на вашей банковской карте, к которой подключена услуга, были денежные средства в необходимой сумме.

Для подключения услуги вам достаточно иметь банковскую карту Сбербанка и, разумеется, мобильный телефон.

Как подключить "Автоплатеж" за сотовую связь?

Существует несколько способов подключения услуги. Самый простой из них – отправить СМС на номер 900 с текстом:

Автоплатеж 100.

Услугу также можно подключить в любом банкомате или терминале Сбербанка, а также в интернет-банке "Сбербанк Онлайн", причем в этом случае вы можете подключить услугу для оплаты не только своего номера телефона, но для оплаты телефонов ваших близких, например, ребенка или родителей.

При подключении нужно установить подходящую сумму минимального платежа (от 50 до 10 000 рублей) и минимальный остаток, при котором будет включатся автоматический платеж.

При желании можно также установить максимальную сумму для автоматического пополнения мобильного телефона в течение дня, которая будет помогать вам контролировать свои расходы, чтобы вы были уверены, что затраты на оплату мобильного телефона не превысят запланированной суммы.

"Автоплатеж" будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. Она доступна клиентам Сбербанка – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису "Мобильный банк". Перечень компаний мобильной связи, для которых можно подключить такой сервис, а также дополнительную информацию об услуге уточняйте на сайте "Сбербанка" , а также по телефону 8 800 555 55 50 или в отделениях Сбербанка. Интернет-банк "Сбербанк Онлайн" доступен клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro "Социальная" Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.). Для использования "Сбербанк Онлайн" необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту. Условия действительны на 01.12.2014. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в этом материале, не является публичной офертой. ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012





