Сбербанк и Банк Китая подписали документ о взаимопонимании

Фото: ИТАР-ТАСС

Сбербанк России и Банк Китая "Элос", который является дочерним отделением Bank of China, подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает сообщает пресс-служба Сбербанка.

Меморандум предусматривает сотрудничество между сторонами в сфере торгового финансирования, расчетов в национальных валютах, а также корреспондентских отношений.

Документ подписали старший вице-президент Сбербанка России Александр Базаров и председатель правления Банка Китая "Элос" Чжао Ляньцзе.

"По отдельным направлениям бизнеса Сбербанк и Bank of China успешно взаимодействуют уже более 10 лет, и мы рады расширить формат сотрудничества. Теперь доступ Сбербанка и его клиентов к финансовым рынкам Китая для расчетов в национальных валютах станет проще. Кроме того, наш банк сможет диверсифицировать базу фондирования за счет альтернативной валюты – юаня", - цитирует Базарова пресс-служба Сбербанка.

Чжао Ляньцзе, в свою очередь, подчеркнул: "Мы видим значительный потенциал в развитии торговых отношений между Россией и КНР, и сегодня мы должны предоставить клиентам максимально удобные форматы работы в наших странах. Уверен, что благодаря отличному знанию местных рынков и многолетнему опыту работу мы сможем предложить самые высокие стандарты финансового обслуживания".