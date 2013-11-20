Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2013, 23:11

Экономика

ЦБ поддержал идею Сбербанка принять процессинг "Мастер-банка" на себя

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк поддержал идею Сбербанка России принять на себя деятельность по обработке информации, используемой при совершении платежных операций у "Мастер-банка". Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦБ РФ Михаила Сухова.

По его словам, техническая возможность данного процесса обеспечена со стороны временной администрации. Центральный банк России полностью поддерживает эту схему. В настоящее время подобная идея предложена еще нескольким участникам рынка и некоторым представителям платежных систем. Консультации по этим вопросам продолжаться уже завтра, добавил он.

Напомним, "Мастер-банк" предоставлял услуги процессинга почти трети действующих на территории России кредитных организаций. После того, как у "Мастер-банка" отозвали лицензию, клиенты других кредитных организаций, которые использовали процессинг названного банка, больше не могут совершать никакие операции по своим вкладам.

Сбербанк бизнес Центральный банк РФ операции банковские вклады Мастер-банк

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика