ЦБ поддержал идею Сбербанка принять процессинг "Мастер-банка" на себя

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк поддержал идею Сбербанка России принять на себя деятельность по обработке информации, используемой при совершении платежных операций у "Мастер-банка". Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦБ РФ Михаила Сухова.

По его словам, техническая возможность данного процесса обеспечена со стороны временной администрации. Центральный банк России полностью поддерживает эту схему. В настоящее время подобная идея предложена еще нескольким участникам рынка и некоторым представителям платежных систем. Консультации по этим вопросам продолжаться уже завтра, добавил он.

Напомним, "Мастер-банк" предоставлял услуги процессинга почти трети действующих на территории России кредитных организаций. После того, как у "Мастер-банка" отозвали лицензию, клиенты других кредитных организаций, которые использовали процессинг названного банка, больше не могут совершать никакие операции по своим вкладам.