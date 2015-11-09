Сбербанк опроверг информацию о сбое при обслуживании карт

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Операции с банковскими картами Сбербанка проходят в штатном режиме. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Информацию о сбое не подтверждаем, сегодня никаких сбоев в Сбербанке не было. Все сервисы банка работают в штатном режиме", – отметили в пресс-службе.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможных временных ограничения при совершении платежей и переводов по банковским картам с помощью мобильного банка.

Напомним, 6 ноября при проведении операций с картами Сбербанка возникали временные сбои. Клиентов предупредили с помощью рассылки, где говорилось о кратковременном сбое операций по банковским картам.

Однако в пресс-службе Сбербанка тогда заявили, что затруднение было только один раз и составило менее одной минуты.