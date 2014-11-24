В интернете нашли вирус, прослушивающий телефонные разговоры россиян

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В интернете появился вирус Regin, направленный, предположительно, против России и Саудовской Аравии, пишет The Financial Times.

Программа занимается сбором информации и, вероятно, управляется одной из спецслужб Запада. По некоторым данным, "жертвами" Regin стали телекоммуникационные компании России, Ирана, Саудовской Аравии, Мексики и Ирландии.

Способ, которым вирус поражает систему, пока не установлен. Известно только, что он позволяет прослушивать разговоры по телефонам крупных операторов, а также просматривать электронную почту на серверах Microsoft. Добавим, что Regin почти не оставляет следов.

Новую программу эксперты сравнивают со Stuxnet – вирусом, разработанным в 2010 году правительственными хакерами из США и Израиля. Stuxnet был создан для срыва иранской ядерной программы.

Позже на основе Stuxnet были созданы "черви" Duqu и "Гаусс". В 2012 году появился новый тип вируса – Flame, способный "размножаться" в сетях различных типов с использованием разных протоколов, похищать и уничтожать конфиденциальные данные, а также взаимодействовать с вредоносными программами других типов.

По некоторым данным, Flame был якобы составной частью кибервойны между США и Ираном, целью которой был также срыв ядерной программы последней.