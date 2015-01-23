Скончался король Саудовской Аравии Абдалла

Шестой саудовский король Абдалла скончался на 91-м году жизни

Король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азииз Аль Сауд скончался в возрасте 90 лет, передает ТАСС.

Новым королем стал его брат Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Предположительно, умер правитель от легочной инфекции.

Лидеры США, Франции, Египта и международных организаций принесли соболезнования народу и руководству Саудовской Аравии.

По данным агентства Bloomberg, нефтяной рынок отреагировал на новость о кончине короля повышением цен, поскольку это событие может стать началом периода неопределенности в вопросах торговли "черным золотом".

Абдалла взошел 1 августа 2005 года после гибели своего брата короля Фахда.

Одним из первых своих указов король запретил членам семьи, которая насчитывает около 7 тысяч принцев и принцесс, пользоваться государственной казной. Также он отменил традиционный приветственный жест целования руки монарха, заменив его рукопожатием.

Король реализовал государственную программу стипендий для отправки молодых людей в западные университеты, при нем впервые в Саудовской Аравии женщина возглавила учебное заведение, а позже – высокий государственный пост.

Также он объявил о праве женщин участвовать в голосовании в 2015 году при выборах в муниципальные советы и заявил, что женщины получат право принимать участие в работе меджлиса (законосовещательного органа).