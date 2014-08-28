Детский weekend: рисунки на асфальте и цирк под открытым небом

Фото: m24.ru

В эти выходные в Москве будут прощаться с летом и активно отмечать грядущий День знаний. В парке "Северное Тушино" выступят жонглеры, фокусники и ходулисты; в Музее Москвы пройдет фестиваль рисунков на асфальте; в парке "Кузьминки" организуют балетные мастер-классы. О том, как и где провести выходные с ребенком, читайте в материале M24.ru.

Фото: m24.ru

Астрономический мастер-класс пройдет в ИнноПарке в Сокольниках. Любознательным ребятам расскажут о планетах Солнечной системы. Дети узнают, почему наступает ночь, что такое затмение и как определить время по тени.

Также здесь научат делать солнечные часы.

Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 7 до 12 лет. Для участия в мастер-классе нужно записаться по телефону 8 (499) 340-91-95. Билет – 550 рублей.

Где: Детский центр научных открытий ИнноПарка (парк "Сокольники") Детский центр научных открытий ИнноПарка (парк "Сокольники") Когда: 30 августа в 15.00

Фото: m24.ru

Завязать галстук-бабочку, соорудить бумажный домик и научиться готовить завтрак самостоятельно смогут посетители культурного центра "Зеленоград". В эти выходные там пройдет фестиваль полезных умений.

Девочек ждут модный показ, выставка одежды и мастер-класс по плетению косичек, а мальчиков тем временем займут приготовлением мыла.

Еще дети будут собирать цветочные букеты и осваивать каллиграфию.

Одним из самых интересных событий фестиваля станет мастер-класс по объемному моделированию. Гостей праздника научат создавать дома и композиции из обычной бумаги. Слушателям занятия расскажут, где применяются бумажные 3D-макеты.

Найдется на фестивале занятие и для родителей. Мамам и папам покажут, как делать качественные фотографии.

И очень полезная информация для взрослых: на площадке КЦ "Зеленоград" планируют продавать школьные принадлежности. Так что гости праздника смогут не только весело провести время, но и подготовиться к новому учебному году.

Вход свободный.

Где: Культурный центр "Зеленоград" Культурный центр "Зеленоград" Когда: 31 августа в 12.00



Фото: m24.ru

Цирк – это всегда ярко и интересно. Создавать хорошее настроение гостям парка "Северное Тушино" будут артисты Питиновы, которые подготовили цирковое представление "Надувное шоу". Питиновы творят настоящие чудеса с надувными зонтиками, скакалками и игрушками.

В парке будут дефилировать на ходулях, смеяться вместе с клоунами, аплодировать жонглерам и удивляться ловкости рук фокусников.

Помимо "Надувного шоу" гостей парка ждут мастер-класс по хип-хопу, детская анимация и концерт группы "Джинсовые мальчики".

Запланировано выступление артистов театра песни "Талисман", которые исполнят песни композитора Евгения Крылатова.

Вход свободный.

Где: парк "Северное Тушино" парк "Северное Тушино" Когда: 31 августа



Фото: m24.ru

Почувствовать себя актерами, режиссерами и декораторами смогут мальчики и девочки, заглянувшие в парк "Кузьминки". Здесь покажут интерактивные спектакли, принять участие в которых могут все желающие.

Приятный сюрприз для девочек – лучшие столичные балерины проведут балетный мастер-класс. Юные танцовщицы даже смогут примерить настоящую балетную пачку.

Также запланированы мастер-классы по современному танцу и живописи.

Развлекать гостей парка будут жонглеры, фокусники и мимы. Всех собравшихся ждут подарки. Кульминацией праздника станет концерт.

Вход на все мероприятия свободный.

Где: парк "Кузьминки" парк "Кузьминки" Когда: 31 августа с 12.00 до 18.00



Фото: m24.ru

Детский фестиваль рисунков "Москва на асфальте" раскроет потенциал маленьких столичных художников. В Музее Москвы детям выдадут мелки и предложат нарисовать любимый город.

В рамках фестиваля организуют квесты, ярмарки и мастер-классы. Ребят научат делать оригами, запускать воздушных змеев, мастерить игрушки и лепить из пластилина. Самые маленькие будут заняты расскрасками и аппликациями.

Двор музея поделят на тематические зоны. Так, на летней площадке независимые издательства "Розовый жираф", "Настя и Никита", "Самокат" и "КомпасГид" представят книжные новинки: сказки, комиксы, раскраски. Во дворе музея пройдет пластический перфорамнс "Бум Парк". Танцевать будут персонажи в бумажных костюмах, рисовать на которых разрешат всем желающим.

Организаторы фестиваля обещают много вкусной еды и хорошего настроения.

Где: Провиантские склады (двор Музея Москвы) Провиантские склады (двор Музея Москвы) Когда: 31 августа с 11.00 до 18.00



Фото: m24.ru

Интерактивный спектакль "Сказки из маминой сумки" покажут в Домике Фанни Белл в саду имени Баумана. Удивлять детей будут артисты уличного коллектива "Театр Вкуса".

Маленьких зрителей посадят в круг, в центре которого будут находиться режиссер спектакля Марфа Горвиц и художница Али Ловянникова.

Взрослые покажут мальчиками и девочкам, как рождается волшебство. На глазах у детей будут оживать самые обычные вещи: шарфы, компьютеры и расчески.