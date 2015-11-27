Сервис "Окно в город" покажет каток в саду Баумана

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сервис "Окно в город" будет транслировать каток в Саду имени Баумана, сообщается на сайте департамента информационных технологий.

В настоящее время там можно посмотреть на каток в парке Горького, ВДНХ и Таганском парке. В саду Баумана каток откроют 29 ноября, там можно будет поучиться фигурному катанию. В день открытия художники будут проецировать свои работы на экраны, лед и другие поверхности. Туда можно будет принести свой проектор.

Позже через "Окно в город" можно будет увидеть другие крупные катки – трансляции будут добавляться по мере открытия площадок.

В 2015 году москвичи посмотрели свыше 4 тысяч часов трансляций с камер городского видеонаблюдения с помощью сервиса "Окно в город", что равносильно 167 дням непрерывного показа видео.

Проект "Окно в город" стартовал в декабре 2014 года. За это время сервисом воспользовалось более 130 тысяч человек. Картинка с камер доступна на персональных компьютерах и экранах мобильных устройств.

Благодаря сервису "Окно в город" можно в режиме онлайн через камеры городского видеонаблюдения следить за массовыми мероприятиями в Москве. Среди них праздничные гуляния, парады, ярмарки, спортивные события и городские фестивали.