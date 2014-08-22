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22 августа 2014, 11:33

Международный форум "Города для молодежи" открылся в Москве

Сад имени Баумана форумы проекты молодежь городские территории смотреть онлайн на m24.ru городские инициативы

Фото: М24

Третий международный форум "Города для молодежи", посвященный основным направлениям развития города, открылся в Москве. В этом году приоритетными темами форума стали децентрализация культурного пространства, добрососедство и вовлечение молодежи в реализацию городских социально-культурных инициатив.

В мероприятиях примут участие молодые профессионалы из 16 стран мира: Голландии, Испании, Германии, Норвегии, Польши, Чехии, Черногории, Китая. Также в числе спикеров представители четырех регионов России. Всего в Москву приехали 200 иностранных и региональных участников и десять ведущих мировых кураторов-урбанистов.

На форуме выступят архитектор и соучредитель архитектурного бюро [SIC] в Мадриде Мауро Хиль-Фурнье, создатель и архитектор городского бюро PAISAJE TRANSVERSAL Джон Агирре Сач, культурный исследователь, мастер по сбору средств на социальные городские проекты, специалист по развитию низовых инициатив из Нидерландов Эва дэ Клерк, инженер-механик из Италии, эксперт по вопросам окружающей среды, основатель и директор Ecologing Серантола Никола.

На форуме представят 40 презентаций лучших проектов по преобразованию городской среды, десять передовых культурных и социальных инициатив Москвы, восемь международных проектов по развитию городской культуры.

"Участники Форума из разных стран поделятся на группы для совместной работы над проектами по преобразованию разнообразных московских общественных пространств под руководством профессиональных российских и международных кураторов", - сообщили организаторы.

В финале мероприятия 23 августа в саду имени Баумана представят 100 фоторабот о лучших городских инициативах со всего мира, десять городских арт-объектов и 20 площадок городов. Хедлайнерами фестиваля выступят московская группа Mana Island и питерский коллектив "Меджикул". Также в этот день пройдет культурный фестиваль "Открывай Россию".

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