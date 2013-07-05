"Афиша": В саду имени Баумана открылся детский центр "Обитаемый забор"

В саду имени Баумана открылся детский центр "Обитаемый забор". Занятия там проходят в новых, экологически чистых помещениях - здание центра построено полностью из дерева.

Для развития вестибулярного аппарата здесь катают на каруселях. Также в центре можно заняться йогой под открытым небом, арт-терапией (лепка, рисование, мозаика) и устроить свой собственный праздник. А в игровой комнате устроен настоящий модный маникюрный салон.

Кроме того, там можно пройти курсы актерского мастерства в летнем дневном лагере театра "Домик Фанни Белл". Одна смена длится с понедельника по пятницу, занятия проходят с 14:00 до 18:00.

Детский центр открыт ежедневно, без выходных, с 9:00 до 21:00.