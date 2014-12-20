Полиция нашла автомобиль, насмерть сбивший ребенка на Живописной улице

На севере Москвы обнаружен микроавтобус, сбивший насмерть ребенка на Живописной улице, сообщает Агентство "Москва". Авария произошла в пятницу, 19 декабря.

"Сегодня на улице Коптевская, возле дома 19 обнаружен микроавтобус, который вчера предположительно сбил насмерть школьника", - сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения автомобиля, добавив, что в настоящее время выясняется причастность этого микроавтобуса к ДТП.

Добавим, трагедия произошла вечером в пятницу на Живописной улице в районе дома номер 34/36. Водитель сбил 11-летнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм мальчик скончался на месте.