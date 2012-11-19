Форма поиска по сайту

Новости

19 ноября 2012, 15:14

Город

Прямая линия с префектом СВАО состоится в эфире "Москвы 24" 21 ноября

Валерий Виноградов. Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 21 ноября, на телеканале "Москва 24" состоится прямая линия с префектом Северо-Восточного административного округа Москвы Валерием Юрьевичем Виноградовым. Пообщаться с главой округа можно будет с 16.00 до 17.00.

В течение этого часа наша выездная телестудия будет работать в холле Музея космонавтики, расположенном по адресу: проспект Мира, 111. Сюда могут приехать все, кто хочет задать свой вопрос префекту в прямом эфире.

Кроме того, свои вопросы и предложения Валерию Виноградову можно прислать на страницы телеканала в Facebook и Twitter.

