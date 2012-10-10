На Ярославском шоссе восстановлено движение троллейбусов

Фото: ИТАР-ТАСС

На Ярославском шоссе Москвы восстановлено движение троллейбусов, прерванное утром 10 октября из-за падения двух опор линий электропередачи, заявили в ГУП "Мосгортранс".

"В 15.40 движение троллейбусов было восстановлено", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 10.26 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что повреждена линия электропередач и обесточен участок. Недалеко от Ярославского шоссе, дом 38 ехал строительный кран, у которого на ходу самопроизвольно поднялась стрела, уточняет РИА Новости.

Движение автомобилей на Ярославском шоссе не нормализовалось. Заторы наблюдаются как в сторону центра, так и в сторону области. По данным портала "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения транспорта составляет 5-10 километров в час.