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31 марта 2017, 11:14

Жизнь в мире

Volkswagen выплатит США 157 млн долларов по искам о нарушении экологических норм

Фото: пресс-служба компании ООО "Фольксваген Груп Рус"

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen выплатит порядка 157 миллионов долларов по судебным искам о нарушении экологического законодательства США, сообщает пресс-служба компании.

Сумму в 157,45 миллиона долларов распределят между штатами Коннектикут, Делавэр, Мэн, Массачусетс, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Вашингтон.

Эта сумма относится только к претензиям по автомобилям с двухлитровыми дизельными двигателями. Кроме того, концерн согласился отдельно выплатить 603 миллиона долларов 44 штатам, округу Колумбия и ассоциированным с США Пуэрто-Рико.

Так называемый "дизельный скандал" разгорелся из-за того, что автопроизводитель специально занижал показатели вредного воздействия своих дизельных двигателей на окружающую среду. В прошлом году компания согласилась выплатить около 15,3 миллиарда долларов за нарушения экологических норм. Из этой суммы около 10 миллиардов долларов ушли на починку или выкуп уже проданных автомобилей.

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