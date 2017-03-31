Volkswagen выплатит США 157 млн долларов по искам о нарушении экологических норм

Фото: пресс-служба компании ООО "Фольксваген Груп Рус"
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen выплатит порядка 157 миллионов долларов по судебным искам о нарушении экологического законодательства США, сообщает пресс-служба компании.
Сумму в 157,45 миллиона долларов распределят между штатами Коннектикут, Делавэр, Мэн, Массачусетс, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Вашингтон.
Эта сумма относится только к претензиям по автомобилям с двухлитровыми дизельными двигателями. Кроме того, концерн согласился отдельно выплатить 603 миллиона долларов 44 штатам, округу Колумбия и ассоциированным с США Пуэрто-Рико.
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