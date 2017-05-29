Трамп выразил полное доверие своему советнику и зятю Кушнеру

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп заявил о полном доверии своему советнику и зятю Джареду Кушнеру, обвиняемому в связях с представителями РФ, сообщает "Лента.ру".

"Джаред делает отличную работу для страны", – подчеркнул американский лидер. По словам Трампа, Кушнер пользуется всеобщим уважением, а курируемые им программы позволяют США сэкономить миллиарды долларов. Президент США также отозвался о своем зяте и советнике как об "очень хорошем человеке".