29 мая 2017, 08:35

В мире

Трамп выразил полное доверие своему советнику и зятю Кушнеру

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп заявил о полном доверии своему советнику и зятю Джареду Кушнеру, обвиняемому в связях с представителями РФ, сообщает "Лента.ру".

"Джаред делает отличную работу для страны", – подчеркнул американский лидер. По словам Трампа, Кушнер пользуется всеобщим уважением, а курируемые им программы позволяют США сэкономить миллиарды долларов. Президент США также отозвался о своем зяте и советнике как об "очень хорошем человеке".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФБР инициировало проверку в отношении Джареда Кушнера по "делу о России". По данным следствия, будучи советником Трампа, Кушнер может располагать сведениями, которые относятся к этому делу.

Министерство юстиции США начало расследование о так называемом "вмешательстве России в президентские выборы" после того, как Трамп обратился к экс-директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой прекратить расследование дела о связях с РФ экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

