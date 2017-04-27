Трамп может допустить выход США из NAFTA

Фото: ТАСС/Douliery Olivier

Президент США Дональд Трамп может допустить выход страны из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), сообщает Reuters.

Отмечается, что проект исполнительного указа находится на стадии рассмотрения американским лидером. Если Трамп все же подпишет указ, переговоры о выходе начнутся не раньше 2018 года.

США, Канада и Мексика в 1992 году подписали договор NAFTA. Трамп в обращении к Конгрессу страны отмечал потерю одной четверти рабочих мест на производстве из-за NAFTA.