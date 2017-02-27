Смартфоны сотрудников Белого дома проверяют из-за утечек информации – СМИ

Фото: ТАСС/DPA/TASS/Michael Heiman

Смартфоны всех сотрудников Белого дома проверят, сообщает сайт "Комсомольской правды". Таким образом пресс-секретарь президента США Шон Спайсер решил положить конец утечкам информации из администрации.

Данную инициативу согласовали с юрисконсультом Белого дома Доном Макгэном. Причем проверке подлежат не только смартфоны, но и все гаджеты, которыми пользуются сотрудники аппарата Белого дома.

Спайсер напомнил, что по закону им запрещено использовать приложения, которые зашифровывают сообщения и после отправки полностью удаляют их с устройства. Также он предупредил, что если информация об этих проверках просочится в прессу, у них "будут большие проблемы".