Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2017, 09:42

В мире

Смартфоны сотрудников Белого дома проверяют из-за утечек информации – СМИ

Фото: ТАСС/DPA/TASS/Michael Heiman

Смартфоны всех сотрудников Белого дома проверят, сообщает сайт "Комсомольской правды". Таким образом пресс-секретарь президента США Шон Спайсер решил положить конец утечкам информации из администрации.

Данную инициативу согласовали с юрисконсультом Белого дома Доном Макгэном. Причем проверке подлежат не только смартфоны, но и все гаджеты, которыми пользуются сотрудники аппарата Белого дома.

Спайсер напомнил, что по закону им запрещено использовать приложения, которые зашифровывают сообщения и после отправки полностью удаляют их с устройства. Также он предупредил, что если информация об этих проверках просочится в прессу, у них "будут большие проблемы".

США проверки Белый дом утечки информации жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика