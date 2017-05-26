США и Япония договорились расширять санкции против КНДР

Фото: ТАСС/Kepy

Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились расширять санкции против КНДР, сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран пришли к решению, что их команды будут работать над расширением санкций по Северной Корее, в том числе в адрес организаций, которые поддерживают программу создания баллистических ракет и программу создания ядерного оружия КНДР.

По словам Трампа, США будут сотрудничать с Японией, Южной Кореей и другими союзниками по всему миру, чтобы повысить давление на Северную Корею и показать, что ее нынешний путь ни к чему не приведет.