26 мая 2017, 18:56

В мире

США и Япония договорились расширять санкции против КНДР

Фото: ТАСС/Kepy

Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились расширять санкции против КНДР, сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран пришли к решению, что их команды будут работать над расширением санкций по Северной Корее, в том числе в адрес организаций, которые поддерживают программу создания баллистических ракет и программу создания ядерного оружия КНДР.

По словам Трампа, США будут сотрудничать с Японией, Южной Кореей и другими союзниками по всему миру, чтобы повысить давление на Северную Корею и показать, что ее нынешний путь ни к чему не приведет.

Президент США неоднократно заявлял, что примет меры в отношении Северной Кореи из-за нежелания прекратить испытания баллистических ракет.

В апреле этого года Трамп встрретился с китайским лидером Си Цзиньпином и тот согласился оказать помощь и пригрозил КНДР односторонними санкциями.

