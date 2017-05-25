Сешнс умолчал о встречах с Кисляком при доступе к секретным данным – СМИ

Фото: ТАСС/Miguel Juarez Lugo/Zuma

Генпрокурор США Джеф Сешнс скрыл факт общения с послом России Сергеем Кисляком при оформлении права доступа к секретной информации, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

По информации источника в минюсте США, при заполнении анкеты во время вступления в должность Сешнс должен был указать любые контакты с иностранным правительством или его представителями за последние семь лет.

Генпрокурор умолчал о встречах с Кисляком, но указал информацию о контактах с представителями других государств.

По словам официального представителя минюста США Иена Приора, Сешнс не нарушал никаких правил и ничего не утаивал. При заполнении анкеты он не должен был сообщать о встречах, которые походили пока Сешнс был сенатором.