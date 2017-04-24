Форма поиска по сайту

24 апреля 2017, 06:50

В мире

СМИ сообщили о подготовке КНДР к новому испытанию ракеты

Фото: ТАСС/Kepy

Американо–корейский институт при Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса, расположенного в Вашингтоне опубликовал данные о том, что Северная Корея готовится к новому ядерному испытанию ракеты.

Как пишет газета "Тона ильбо", испытания могут быть проведены с 25 апреля по 9 мая этого года.

Именно 25 апреля Пхеньян будет отмечать годовщину основания Корейской народной армии, 9 мая в Южной Корее пройдут досрочные выборы президента.

Северная Корея с начала этого года уже произвела несколько запусков ракет, некоторые из которых долетели до японских берегов. Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР внезапным ударом, если официальный Пхеньян не прекратит испытания.

