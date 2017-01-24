Трамп подписал указы о возобновлении строительства двух нефтепроводов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Дональд Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, остановленное при Бараке Обаме из-за протестов защитников окружающей среды и индейцев, передает ТАСС.

По магистрали Pipeline нефть из Северной Дакоты будет поступать в Иллинойс, пересекая реку Миссури возле земель индейцев сиу. По мнению противников строительства, из-за этого ухудшится ситуация с доступом к питьевой воде, а также будут уничтожены священные для индейцев места.

Keystone должен доставлять нефть из Канады на перерабатывающие предприятия в Техасе и Луизиане. Экологи отмечают, что речь идет о транспортировке через территорию США грязного сырья, причем магистраль должна пройти через сельскохозяйственные угодья Небраски.

Сторонники строительства считают, что это даст возможность США увеличить производство и экспорт нефтепродуктов, а также позволит создать новые рабочие места.