СМИ обвинили Сешнса в обсуждении предвыборной кампании Трампа с послом РФ

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Экс-советник Трампа, генпрокурор США Джефф Сешнс обсуждал с посолом РФ Сергеем Кисляком предвыборную кампанию президента, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, есть записи двух разговоров между политическим и дипломатом. Они сделаны разведорганами США, которые отслеживали связь Кисляка внутри США и с Москвой. Сообщается, что Кисляк и Сешнс обсуждали вопросы, касающиеся отношения Трампа к России, а также другие важные для РФ темы.

Дональда Трампа и его окружение регулярно обвиняют в тайных связях с Россией. Ранее Сешнс неоднократно заявлял, что никогда не обсуждал с российскими представителями ход предвыборной кампании.