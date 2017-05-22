Первые серии нового "Твин Пикс" показали в США

Фото: ТАСС/Zuma/Birdie Thompson

Премьера нового сезона сериала "Твин Пикс" состоялась в США 21 мая. Телеканал Showtime компании CBS показал две серии новой работы режиссера Дэвида Линча.

Американские СМИ положительно оценили эпизоды. По мнению критика New York Times Джеймса Понивозика, новый "Твин Пикс" сохранил дух сериала, по-прежнему заставляя зрителя задаваться вопросом: "Что за чертовщину я смотрю?"

Критик выразил сомнения в том, что современная молодежь заинтересуется сюжетами, основанными на сюрреализме. Однако он добавил, что первые серии внушают оптимизм.

Новый сезон будет состоять из 18 серий, он вышел после длительного перерыва. Новых серий не выходило с 1991 года, когда завершился показ второго сезона.