Воздушный маршал США оставила заряженное оружие в туалете самолета

Заряженный пистолет обнаружил в туалете самолета пассажир рейса авиакомпании Delta Манчестер – Нью-Йорк. Оказалось, что оружие в кабинке забыла сотрудница Федеральной службы воздушных маршалов США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Инцидент произошел 6 апреля, однако огласку он получил только 20 апреля. Пассажир передал находку экипажу, затем оружие вернули владелице.

Администрация безопасности на транспорте США отказалась комментировать ситуацию. В ведомстве отметили, что "изучают обстоятельства инцидента".