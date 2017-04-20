Япония намерена запустить ТТП без участия США

Фото: picstopin.com

Япония будет добиваться запуска соглашения о Транстихоокеанском партнерстве без участия США, сообщает агентство Киодо. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов страны Таро Асо. Документ предусматривает свободное движение товаров, капиталов и услуг в региональной зоне.

Вопрос официально обсудят в мае во Вьетнаме. Стороны определят, в какой форме продолжать дискуссию о ТТП.

Выход из партнерства был одним из первых решений президента США Дональда Трампа. Он посчитал, что документ дает необоснованные выгоды конкурентам, включая Японию. Уговорить Трампа пересмотреть решение не удалось.

Заключить соглашение удалось в феврале 2016 года. Участниками этой зоны должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Ратифицировал договор только парламент Японии, остальные страны еще рассматривают документ.

Ряд стран, подписавших соглашение о ТТП, выражает сомнение в том, что оно имеет смысл без участия США.