Три американских авианосца прибудут к берегам Южной Кореи

Фото: DPA/ТАСС/Marijan Murat

Три авианосца планируют направить к берегам Южной Кореи США, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным источников корейского информагентства, первым в Японское море прибудет "Карл Винсон". Он должен войти в акваторию уже 25 апреля. Штаты и Южная Корея планируют учения с участием ударной группы авианосца.

Помимо "Карла Винсона" в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68). По данным собеседника агентства, происходящее – небывалый случай. Это демонстрация со стороны Штатов их отношения к КНДР.

Вице-президент США Майкл Пенс 17 апреля посещает американскую военную базу в Южной Корее, рядом с Демилитаризованной зоной с КНДР. Штаты планируют обсудить с дружественным государством растущую северокорейскую угрозу.

Ранее сообщалось, что накануне Пхеньян провел неудачный ракетный пуск.

Пенс уже заявил о том, что США больше не будут придерживаться стратегии терпения, и намерены активизировать урегулирования конфликтов с Северной Кореей. Он добавил, что правительство готово к различным мерам, хотя главным инструментом останутся переговоры.