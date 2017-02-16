Госсекретарь США не успел поприветствовать Сергея Лаврова на переговорах

Фото: Zuma/ТАСС/James Berglie
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не успел договорить вступительное слово на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости. "Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть", – успел сказать Тиллерсон. Далее организаторы встречи с американской стороны прервали его. Они попросили журналистов покинуть помещение.
Переговоры проходят в немецком Бонне в преддверии министерского заседания G20. Сергей Лавров оказался доволен встречей, назвав ее продуктивной. В ходе переговоров политики обсудили борьбу с терроризмом, в том числе вопросы сотрудничества по сирийскому кризису. Также США выразили заинтересованность в урегулировании конфликтов на Украине и в Афганистане.
Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос корреспондента Associated Press беспокоит ли Россию "турбулентность" в Вашингтоне и влияет ли она на отношения двух стран. Лавров объяснил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.
Лавров также подчеркнул, что вопрос санкций на встрече не обсуждался. В целом Тиллерсон и Лавров условились налаживать контакты. Сергей Лавров добавил, что встреча Путина и Трампа состоится, когда лидеры двух стран сочтут это возможным.
Что касается личной встречи двух президентов, то по словам Пескова, они в любом случае встретятся на саммите G20 в Германии летом этого года.
Вместе с тем возможна и более ранняя встреча глав двух государств – Владимир Путин откликнулся на предложение властей Словении провести встречу с Трампом в Любляне. В частности, Путин отметил, что готов встретиться там со своим американским коллегой и напомнил, что ранее в столице Словении уже проходили российско-американские переговоры.