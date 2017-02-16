Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2017, 20:59

В мире

Госсекретарь США не успел поприветствовать Сергея Лаврова на переговорах

Фото: Zuma/ТАСС/James Berglie

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не успел договорить вступительное слово на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости. "Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть", – успел сказать Тиллерсон. Далее организаторы встречи с американской стороны прервали его. Они попросили журналистов покинуть помещение.

Переговоры проходят в немецком Бонне в преддверии министерского заседания G20. Сергей Лавров оказался доволен встречей, назвав ее продуктивной. В ходе переговоров политики обсудили борьбу с терроризмом, в том числе вопросы сотрудничества по сирийскому кризису. Также США выразили заинтересованность в урегулировании конфликтов на Украине и в Афганистане.

Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос корреспондента Associated Press беспокоит ли Россию "турбулентность" в Вашингтоне и влияет ли она на отношения двух стран. Лавров объяснил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

Лавров также подчеркнул, что вопрос санкций на встрече не обсуждался. В целом Тиллерсон и Лавров условились налаживать контакты. Сергей Лавров добавил, что встреча Путина и Трампа состоится, когда лидеры двух стран сочтут это возможным.

Ранее Кремль выражал надежду на нормализацию отношений с США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, без нормальных деловых отношений с Вашингтоном невозможно решение множества мировых проблем. В частности, многие из них не могут быть решены самостоятельно ни США, ни Россией.

Что касается личной встречи двух президентов, то по словам Пескова, они в любом случае встретятся на саммите G20 в Германии летом этого года.

Вместе с тем возможна и более ранняя встреча глав двух государств – Владимир Путин откликнулся на предложение властей Словении провести встречу с Трампом в Любляне. В частности, Путин отметил, что готов встретиться там со своим американским коллегой и напомнил, что ранее в столице Словении уже проходили российско-американские переговоры.

США Сергей Лавров жизнь в мире переговоры Рекс Тиллерсон

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика