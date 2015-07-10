Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля 2015, 13:11

В мире

Власти США одобрили арест 300 миллионов долларов по делу Вымпелком и МТС

Фото: ТАСС/Константин Кижель

Суд Манхэттена одобрил запрос министерства юстиции США на арест 300 миллионов долларов на счетах компаний, связанных с семьей президента Узбекистана Ислама Каримова.

Американские власти считают, что деньги, которые находятся в подразделениях Bank of New York в Ирландии, Люксембурге и Бельгии, могут иметь отношение к легализации незаконно полученных доходов. В своем иске Минюст утверждает, что российские Вымпелком (бренд Билайн) и МТС использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для взяток на сумму 500 миллионов структурам, связанным с семьей президента Узбекистана, в обмен на доступ на рынок телекоммуникаций в этой стране.

Поводом для расследования стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что Вымпелком через зарегистрированную на Британских Виргинских островах Water Trail Industries перечислял средства компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Расследованием "узбекского дела" также занимаются правоохранительные органы Нидерландов (в Амстердаме находится штаб-квартира вымпелком), Швеции и Швейцарии.

США МТС Узбекистан правосудие Vimpelcom

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика