Власти США одобрили арест 300 миллионов долларов по делу Вымпелком и МТС

Фото: ТАСС/Константин Кижель

Суд Манхэттена одобрил запрос министерства юстиции США на арест 300 миллионов долларов на счетах компаний, связанных с семьей президента Узбекистана Ислама Каримова.

Американские власти считают, что деньги, которые находятся в подразделениях Bank of New York в Ирландии, Люксембурге и Бельгии, могут иметь отношение к легализации незаконно полученных доходов. В своем иске Минюст утверждает, что российские Вымпелком (бренд Билайн) и МТС использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для взяток на сумму 500 миллионов структурам, связанным с семьей президента Узбекистана, в обмен на доступ на рынок телекоммуникаций в этой стране.

Поводом для расследования стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что Вымпелком через зарегистрированную на Британских Виргинских островах Water Trail Industries перечислял средства компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Расследованием "узбекского дела" также занимаются правоохранительные органы Нидерландов (в Амстердаме находится штаб-квартира вымпелком), Швеции и Швейцарии.