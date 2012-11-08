Хиллари Клинтон уходит с поста госсекретаря США

Хиллари Клинтон. Фото: ИТАР-ТАСС

Официальный представитель госдепа США Виктория Нуланд заявила, что госсекретарь Хиллари Клинтон намерена покинуть свой пост. О своих планах уйти в отставку после окончания первого президентского срока Барака Обамы ранее заявляла сама Клинтон.

"Планы госсекретаря не изменились. Вы много раз слышали, что она хочет помочь своему преемнику обосноваться на посту и вернуться к частной жизни", - сообщила Нуланд на пресс-брифинге. По ее словам, "президенту еще предстоит назвать имя нового госсекретаря", передает РИА Новости.

Наиболее вероятных кандидатур на должность госсекретаря США в настоящее время двое: это глава международного комитета сената Джона Кэрри и постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс.

Напомним, 6 ноября в Соединенных Штатах состоялись выборы президента, Обама с небольшим отрывом обогнал своего соперника от Республиканской партии Митта Ромни.