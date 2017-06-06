Белый дом хотел отменить часть санкций против России в марте

Возможность снять часть санкций с российской нефтяной отрасли обсуждалась администрацией президента США Дональда Трампа в конце марта, сообщает The Daily Beast. Чиновники были обеспокоены решением РФ присоединиться к договору о сокращении нефтедобычи, опасаясь, что оно навредит экономике Штатов.

Обсуждение шло уже после снятия с поста советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна. Госдепартаменту удалось убедить власти, что ослабление ограничений принесет больше вреда энергетическому сектору США. При этом Москва не сделает ответных шагов навстречу после снятия санкций.

За снятие ограничений выступал стратег Совета национальной безопасности США Кевин Харрингтон. По его словам, санкции никак не задевают Россию, но при этом вредят американской экономике.

Против снятия санкций с России сразу после прихода к власти Дональда Трампа высказывались конгрессмены. Сенат США напротив, предложил ужесточить режим ограничений в начале июня 2017 года.