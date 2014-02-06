Майкл Макфол: Я стараюсь быть открытым и доступным для российских СМИ

Майкл Макфол рассказал в эфире "Москва FM" о своем уходе в отставку

Посол США в России Майкл Макфол в конце февраля уходит с занимаемого поста и покидает Россию. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Москва FM". По его словам, решение покинуть Москву и вернуться на родину не имеет никакой политической подоплеки и связано только с личной жизнью.

- Господин посол, когда заканчиваются ваши полномочия, и вы покидаете Россию?

- Точное число я не знаю. Думаю, что это будет после Олимпиады. Наверное, в конце месяца.

- Вам грустно покидать нашу страну?

- Очень. У меня вчера был тяжелый и грустный день. Это было нелегкое решение, потому что я люблю свою работу в России, мне нравится быть членом команды Обамы, быть представителем нашей администрации и Америки здесь. Мне нравится жить в России, работать с правительством, с людьми, быть в команде посольства. Здесь у нас большое посольство и я буду по всем скучать.

- А какие у вас впечатления о России, о Москве? Что-то потрясло, удивило, с точки зрения американца?

- Я не первый раз в Москве, прожил здесь уже несколько лет. Работа в качестве посла - это новый опыт для меня. Москва – очень интересный город, я имел возможность познакомиться с необычными людьми в сфере бизнеса, культуры, политики, спорта. Мне очень приятно общаться с русскими – с моими друзьями, знакомыми, коллегами. Я люблю дискуссии, люблю веселье.

Мне нравится работать с моими российскими коллегами в правительстве, хотя бывает и трудно, когда возникают сложные вопросы между нашими странами. Таких вопросов бывает много, но мне все равно нравится эта работа.

- Заканчивая работу и подводя итог, чем вы гордитесь, были ли какие-то дипломатические новшества?

- Я работаю в администрации Обамы уже 7 лет, из них 5 лет службы – 2 года здесь, 3 года в Белом Доме, и 2 года я был советником в его предвыборной компании. Я считаю, что являюсь членом команды, а не просто отдельным человеком. Мы все делали вместе – СНВ-3, работу по Ирану и Сирии, вступление России в ВТО, совместную работу по Афганистану, развитие американской индустрии здесь и российской индустрии в США. Многие об этом ничего не знают, но это очень важно. Это наш совместный с российским правительством успех. Я горжусь этим в первую очередь.

А если говорить о работе американского посольства в России, самое главное, что визовая система стала легче и лучше. Над этим еще надо работать, но уже сейчас можно получить многократную визу на три года, раньше это было невозможно. Время ожидания визы значительно сократилось, оформить ее стало быстрее, чем когда я только приехал.

И в личном плане я попытался создать инновации в дипломатической работе. Я стараюсь быть открытым и доступным для российской прессы. И даже, несмотря на то, что мне трудно говорить по-русски, я всегда стараюсь уважать вашу культуру и язык, даже если говорю с ошибками. Кроме того, я захожу в Twitter, Facebook, LiveJournal, и это тоже инновация - раньше бывшие послы этим не занимались.

- Вы, кстати, продолжите вести блог и страничку в Facebook на русском языке?

- Конечно. Я стану там даже более активным. Когда я буду свободным человеком, там станет более интересно. Я шучу, но буду обязательно это делать.

- Чем вы будете заниматься? Вы же в Стэнфорд возвращаетесь? Будете преподавать?

- Да, я уже 15 лет работаю в Стэнфорде. До того, как я переехал в Вашингтон, чтобы работать в Белом доме, я там работал. Там находится мой дом и моя семья. Что конкретно буду делать – я пока об этом не думал. Знаю, что стану профессором и начну читать лекции.

И я надеюсь, что мне удастся поддерживать личные, деловые и университетские контакты с Россией. Может быть, это будут другие, негосударственные, контакты и обмены. Ну, или просто совместная работа.

- Вы еще приедете в Россию?

- Да, безусловно. Моя первая поездка сюда состоялось в 1983 году. И, между прочим, это было мое первое путешествие за границу. Первое место, где я побывал, – стал Ленинград, еще до того, как я посмотрел Лондон и Париж. Поэтому я убежден, что часто стану приезжать в Россию.

- Вы повезете какие-то сувениры из Москвы друзьям, родственникам?

- У меня много сувениров. Мне все время их дарят. Особенно много с Олимпиадой. Я очень благодарен за это. Я привезу им полуроссийские картины и другие вещи.

- Как, на ваш взгляд, прошла перезагрузка отношений между нашими странами? Она совершилась или еще продолжается?

- Я считаю, что продолжается. Конечно, многое изменилось, но есть и сложности. Сейчас у нас создана лучшая площадка и налажены контакты. У нас хорошие отношения с российскими коллегами, и мы можем не создавать кризис из-за разногласий. Мы знаем, как решать даже сложные вопросы. Я горжусь этим.

- Какие у вас любимые места в Москве? Какие блюда нравятся? Где вы любили гулять в городе?

- Самое любимое место, по которому я буду очень скучать, это моя резиденция Спасо-Хаус. Она находится рядом со Старым Арбатом, и мы с семьей часто там гуляли, заходили поесть блины в "Теремок". Это было самое любимое место моего сына. Если говорить о культурной программе, то, наверное, клуб Игоря Бутмана. Я часто там бывал, очень люблю джаз. Буду скучать по этим местам.

- А можете напоследок, буквально в нескольких словах, охарактеризовать среднего русского человека? Какие мы – русские?

- Не знаю, опасный вопрос. Во-первых, умные. Это, наверное, самое главное. Образованные, культурные люди. Во-вторых, русские хотят расслабиться и хорошо отдохнуть. Я тоже это очень ценю. И, в-третьих, серьезные. Русские думают о больших идеях, проектах, задачах, о жизни, философских вопросах. И это я тоже уважаю.