Макфол: "Я убежден, что буду часто бывать в Москве"

Майкл Макфол рассказал в эфире "Москва FM" об своем уходе в отставку

Посол США в России Майкл Макфол в конце февраля уходит с занимаемого поста и покидает Россию. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции "Москва FM".

"Точное число я не знаю. Наверное это будет конец месяца. Это было тяжелое решение, потому что я люблю свою работу. Мне нравится быть представителем нашей администрации и Америки", - сказал Майкл Макфол.

Он подчеркнул, что еще приедет в Россию. "Я убежден, что я часто буду здесь", - добавил посол США. Кроме того, он продолжит вести блог на русском языке.

"Москва как город очень интересный. Здесь любопытные люди: и бизнес, и культура. С русскими мне очень приятно общаться. Мне даже интересно, работать с моими коллегами в правительстве, хотя бывают и сложные вопросы. Самое любимое – моя резиденция Спасо-Хаус. Часто бывал в клубе Игоря Бутмана, очень люблю джаз", - подчеркнул Майк Макфол.

По мнению Макфола, русские люди умны, образованы, культурны и серьезны. "Это люди, которые думают о больших идеях и проектах", - добавил посол.

Накануне стало известно, что посол США в России покинет нашу страну. Как заявил сам Макфол, это не связано с политикой, он увольняется по семейным обстоятельствам, чтобы уделять больше времени своим родным.

В мае 2011 года Барак Обама представил кандидатуру Макфола на пост посла США в России. В январе 2012 года он уже начал исполнять свои обязанности. В российском МИДе оперативно отреагировали на заявление Макфола и попрощались, обратившись к нему через Twitter.

В дальнейшем Майкл Макфол планирует преподавать в Стэнфордском университете.