Новости

Новости

27 марта 2014, 11:05

Технологии

Зарегистрироваться на портале госуслуг можно будет с помощью SMS

На сайте госуслуг появится возможность упрощенной регистрации

На сайте госуслуг вскоре появится возможность упрощенной регистрации, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас для использования портала необходимо подтвердить личность через электронную подпись, из-за этого у многих горожан возникали проблемы с регистрацией. Однако уже скоро регистрация станет доступна посредством SMS. Кроме того, с помощью короткого сообщения можно будет оплатить штраф ГИБДД или записаться к врачу.

В дальнейшем департамент электронного правительства Минкомсвязи планирует расширять возможности онлайн-оплаты услуг и максимально упрощать использование сайта.

