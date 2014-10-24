Сегодня в СМИ: права потребителей, соцсеть налоговиков и табачные фабрики

Фото: M24.ru

В России разработают кодекс прав потребителей

Покупателей ожидают большие изменения в области защиты прав потребителей. В частности, закон превратят во всеобъемлющий потребительский кодекс, а самих покупателей, возможно ранжируют по степени уязвимости, пишет в пятницу "Российская газета".

Причем это будет касаться не только россиян, но и практически всех стран, поскольку данные рекомендации содержатся в новых Руководящих принципах ООН и документах ОЭСР, сообщила замначальника управления Роспотребнадзора Светлана Мухина.

Российские табачные фабрики обратились за поддержкой к Путину

Несколько крупных российских табачных компаний – Погарская сигаретно-сигарная фабрика, "Донской табак", "Юнайтед тобакко фэктори", "Усмань-табак" и Балтийская табачная компания – обратились к Владимиру Путину с просьбой не вводить в силу решение об установлении минимальных цен на табачную продукцию. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо, копия которого оказалась в распоряжении редакции.

Табачные компании обеспокоены законопроектом, который был внесен в Государственную думу в сентябре. Законопроект предусматривает введение минимальной цены на пачку сигарет – не менее 55 рублей, при этом стоимость будет индексироваться в зависимости от инфляции и стоимости акцизов.

Конституционный суд запретил бессрочный арест имущества добросовестных собственников

Конституционный суд вновь запретил бессрочно арестовывать имущество лиц, не являющихся фигурантами уголовных дел. Обеспечить эффективную защиту прав собственников, включая возможность компенсации убытков, КС потребовал еще в 2011 году, однако следственные органы, Верховный суд и Госдума его решение не исполнили, сообщает "Коммерсантъ".

Налоговики создают соцсеть для налогового контроля

Налоговые службы 45 государств планируют создать международную платформу JITSIC (Объединенный информационный центр по налоговым уклонениям), которая позволит усилить взаимодействие служб, сообщает газета "Ведомости".

JITSIC станет своеобразной социальной сетью для налоговиков. Благодаря платформе они могут оперативно обмениваться информацией о различных схемах уклонения от налогов или о лицах, которые занимаются продвижением подобных схем.

Рекламодатели резко увеличили расходы на продвижение на наружных щитах в Москве

Рекламодатели в сентябре резко увеличили расходы на продвижение на наружных щитах в Москве. По оценке экспертов, столичный рынок наружной рекламы в этом месяце по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос сразу на 17,1% до 1,2 миллиарда рублей. Это первый месяц за весь год, когда рекламодатели нарастили бюджеты в столичной наружной рекламе, пишут "Ведомости".

Но даже такое прибавление бюджетов в начале осени не позволило рынку выйти в плюс по итогам девяти месяцев — за три квартала рекламодатели потратили на такое размещение 10,1 миллиарда рублей, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.

Налоговые уголовные дела теперь будут возбуждать по-новому

Вступил в силу закон о новом порядке возбуждения уголовных дел против тех, кто не желает платить налоги. "Российская газета" публикует федеральный закон об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе.

Эти изменения упрощают возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям. Новые нормы серьезно меняют устоявшийся порядок в этой сфере, к которому за последние годы многие успели привыкнуть.