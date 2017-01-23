Форма поиска по сайту

23 января 2017, 09:07

Общество

Взломанный Twitter New York Times сообщил о ракетной атаке РФ на США

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski

Один из аккаунтов в Twitter газеты The New York Times взломали хакеры, после чего там появилось фейковое сообщение о ракетном ударе, который готовит Москва против США, сообщает Lenta.ru.

Ложный твит появился 22 января. Позже издание удалило фальшивые публикации и опубликовало два сообщения, в которых говорилось, что атака могла быть делом рук кибергруппировки OurMine, известной взломами популярных аккаунтов в соцсетях.

Отмечается, что взломали не основной, а дополнительный микроблог издания, где размещаются видеоматериалы. На него подписаны порядка 260 тысяч пользователей.

