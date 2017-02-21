СМИ Великобритании заподозрили Россию в тайных ядерных испытаниях в Арктике

Фото: DPA/ТАСС/G. Spillner

Британские СМИ выразили опасения по поводу секретных ядерных испытаний, которые Россия якобы проводит в Арктике. Статью об этом опубликовал The Daily Star.

По мнению авторов статьи, ядерные испытания привели к резкому повышению радиационного фона в странах Европы. Присутствие радиоактивного йода-131 было зафиксировано в январе 2017 года в Финляндии, Польше, Чехии, Германии, Франции и Испании.

При этом отмечается, что, хотя уровень радиации и повышен, показатели пока не выходят за рамки допустимой нормы.