Фото:ИТАР-ТАСС

15 октября в Центре дизайна Artplay в рамках Московской недели дизайна состоится лекция Данилы Шороха "Журналы на современных носителях:бумага, экран, планшет". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Арт-директор журнала Numéro Russia и Moscow Design Week Данила Шорох по пунктам распишет создание одного издания сразу на нескольких коммуникационных площадках, соблюдая в каждом отдельном случае законы жанра и сохраняя цельность бренда.

Начало трансляции - в 12.30.

Трансляция завершена.