Мировые СМИ опубликовали материалы о сносе пятиэтажек в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Ведущие мировые СМИ опубликовали материалы про московскую программу реновации жилого фонда, сообщает РБК-Недвижимость. Издания отмечают, что дома были рассчитаны всего на четверть века, и цитируют советские анекдоты про габариты квартир.
Американское общественно-политическое издание The Washington Post отмечает, что дома строились из дешевых материалов и по плану должны были простоять около 25 лет – до тех пор, пока их не заменят более надежными. Автор публикации пишет, что некоторые москвичи с радостью прощаются со старыми квартирами, славящимися низкими потолками, тонкими стенами и ненадежным водопроводом.
Немецкое издание Die Welt опубликовало материал под названием "Слишком маленькие даже для плохих шуток". В статье приводится анекдот: "Почему рыбаки не любят рассказывать о рыбалке в коридоре "хрущевки"? Потому что улов руками не покажешь". Автор отмечает, что максимальная площадь квартир в "хрущевках" – всего 65 квадратных метров и в этих домах плохая теплоизоляция. В материале также отмечается, что "хрущевки" серьезно уступали просторным квартирам сталинской эпохи с высокими потолками.
Международное архитектурное издание Archdaily опубликовало материал "Почему массовая расправа в Москве – это огромная ошибка" польского урбаниста Кубы Снопека. В статье автор называет программу реновации крупнейшим уничтожением модернистского архитектурного наследия. При этом автор признает, что панельные "хрущевки" с крошечными ванными комнатами и невозможностью перепланировки совершенно не отвечают современным представлениям о комфортном жилье.
Американский журнал Newsweek выпустил статью под заголовком "Как расселить 1,6 миллиона человек?". В материале отмечается, что в 1956–1957 годах советский архитектор Натан Остерман построил экспериментальный квартал домов на юго-западе Москвы. В районе Черемушки "хрущевки" стояли среди полей недалеко от деревень, а сейчас этот район – один из самых дорогих в российской столице.
В аналитическом материале информационного агентства SwissInfo рассказывается, в чем различие швейцарских и российских методов реновации. Сейчас власти Швейцарии планируют провести реновацию бернского жилого квартала Майенэк. Жилые дома там станут на два-три этаже выше чем сейчас.
В британской The Guardian статья про программу реновации в российской столице названа "Большой переезд в Москве: крупнейший в истории проект по сносу жилья в городе". Французская газета Le Monde выпустила материал "Разрушая хрущевки, Москва утрачивает память". Автор публикации сетует на то, что "запланированная смерть "хрущевок" сотрет целую страницу в истории СССР". Итальянская La Stampa также называет снос ветхих пятиэтажек прощанием с "символом советской мечты". Автор статьи отмечает, что таких домов – тысячи от Владивостока до Баку, и многие из них находятся на грани разрушения.
Московская программа реновации ветхого жилья не затронет дома эпохи конструктивизма. В этот список входят здания, построенные в 40 рабочих поселках Москвы в 20-е–30-е годы прошлого столетия, а также дома, возведенные в первые годы после Великой Отечественной войны.
История вопроса7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения этого ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все хрущевки в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
Проект реновации жилфонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950–1960 годов постройки. В столице уже начали искать новые площадки для строительства домов под программу сноса хрущевок. Жильцов переселят в дома, которые находятся в том же самом или соседнем районе. Горожанам предоставят квартиры равнозначные по размеру или с увеличенной площадью.
В программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров. В этих домах на сегодняшний день проживает до 1,6 миллиона москвичей.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался.
При этом, второе чтение решили провести 15 июля – уже после того, как появятся результаты голосования москвичей. По словам Сергея Собянина, новые поправки предусматривают сохранение прав и тех жильцов, которые брали такие квартиры в ипотеку – при переезде в новые дома, все их условия и обязательства будут сохранены, а банкам запретят требовать единовременную выплату задолженности.
Альтернативу предоставят и владельцам нежилых помещений – им предложат получить равнозначное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости объекта. Всего в программу реновации ветхого жилья в столице могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек площадью более 25 миллионов квадратных метров. На данный момент в них проживают порядка 1,6 миллиона москвичей.