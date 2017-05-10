Мировые СМИ опубликовали материалы о сносе пятиэтажек в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ведущие мировые СМИ опубликовали материалы про московскую программу реновации жилого фонда, сообщает РБК-Недвижимость. Издания отмечают, что дома были рассчитаны всего на четверть века, и цитируют советские анекдоты про габариты квартир.

Американское общественно-политическое издание The Washington Post отмечает, что дома строились из дешевых материалов и по плану должны были простоять около 25 лет – до тех пор, пока их не заменят более надежными. Автор публикации пишет, что некоторые москвичи с радостью прощаются со старыми квартирами, славящимися низкими потолками, тонкими стенами и ненадежным водопроводом.

Немецкое издание Die Welt опубликовало материал под названием "Слишком маленькие даже для плохих шуток". В статье приводится анекдот: "Почему рыбаки не любят рассказывать о рыбалке в коридоре "хрущевки"? Потому что улов руками не покажешь". Автор отмечает, что максимальная площадь квартир в "хрущевках" – всего 65 квадратных метров и в этих домах плохая теплоизоляция. В материале также отмечается, что "хрущевки" серьезно уступали просторным квартирам сталинской эпохи с высокими потолками.

Международное архитектурное издание Archdaily опубликовало материал "Почему массовая расправа в Москве – это огромная ошибка" польского урбаниста Кубы Снопека. В статье автор называет программу реновации крупнейшим уничтожением модернистского архитектурного наследия. При этом автор признает, что панельные "хрущевки" с крошечными ванными комнатами и невозможностью перепланировки совершенно не отвечают современным представлениям о комфортном жилье.

Американский журнал Newsweek выпустил статью под заголовком "Как расселить 1,6 миллиона человек?". В материале отмечается, что в 1956–1957 годах советский архитектор Натан Остерман построил экспериментальный квартал домов на юго-западе Москвы. В районе Черемушки "хрущевки" стояли среди полей недалеко от деревень, а сейчас этот район – один из самых дорогих в российской столице.

В аналитическом материале информационного агентства SwissInfo рассказывается, в чем различие швейцарских и российских методов реновации. Сейчас власти Швейцарии планируют провести реновацию бернского жилого квартала Майенэк. Жилые дома там станут на два-три этаже выше чем сейчас.

В британской The Guardian статья про программу реновации в российской столице названа "Большой переезд в Москве: крупнейший в истории проект по сносу жилья в городе". Французская газета Le Monde выпустила материал "Разрушая хрущевки, Москва утрачивает память". Автор публикации сетует на то, что "запланированная смерть "хрущевок" сотрет целую страницу в истории СССР". Итальянская La Stampa также называет снос ветхих пятиэтажек прощанием с "символом советской мечты". Автор статьи отмечает, что таких домов – тысячи от Владивостока до Баку, и многие из них находятся на грани разрушения.

Московская программа реновации ветхого жилья не затронет дома эпохи конструктивизма. В этот список входят здания, построенные в 40 рабочих поселках Москвы в 20-е–30-е годы прошлого столетия, а также дома, возведенные в первые годы после Великой Отечественной войны.

[URLEXTERNAL=http://m24.ru/special/renovation] Всё об обновлении жилищного фонда города Москвы – спецпроект m24.ru [/URLEXTERNAL]