Плата за долги "Трансаэро" и облавы на пьяных водителей

Фото: m24.ru

Автомобилисты смогут сами следить за качеством бензина и солярки

Почти каждая пятая АЗС в России продает суррогатное топливо. Об этом заявил на пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты" глава Росстандарта Алексей Абрамов, сообщает "Российская газета".

И у граждан есть шансы поучаствовать в борьбе не только с плохим бензином, но и с недоливом. Когда покупаете товар в магазине, то всегда на специальном столе можно увидеть контрольные весы, привел в качестве примера аналогию глава Росстандарта.

У магазинов предложили изымать товар

Для крупных торговых сетей предлагают ввести новый способ наказания - конфискацию продуктов питания. Начнут с тех, что продаются в обход российского продовольственного эмбарго. В перспективе за ввоз и продажу санкционных продуктов можно будет получить до 12 лет лишения свободы, пишет "Российская газета".

Поправки в Уголовный кодекс, вводящие столь суровое наказание, предлагают в Федеральной таможенной службе (ФТС). А за конфискацию товаров выступает группа депутатов, которые уже внесли свой законопроект в Госдуму.

Импортные лекарства в России могут подешеветь

В Россию смогут ввозить больше современных импортных лекарств по меньшим, чем сейчас, ценам, поскольку расширится число их поставщиков. Условием широкого открытия границ станет отмена запрета на так называемый "параллельный" импорт, передает "Российская газета".

Об этом сообщила в беседе с журналистами статс-секретарь, замруководителя Федеральной таможенной службы Татьяна Голендеева. По ее словам, такого рода поставки лекарств - без прямого разрешения правообладателя - до сих пор приравнивались в России к контрафакту.

Хостел без дома

Комитет Госдумы по жилищной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, запрещающий размещать гостиницы в жилых помещениях. Если закон будет принят, в России закроются сотни хостелов, считают отельеры. Об этом сообщает "РБК".

Если законопроект будет принят, он коснется в первую очередь мини-гостиниц и так называемых хостелов, работающих в жилых помещениях.

МВД проверит коллекторов

​Около месяца назад МВД начало массовые внеплановые проверки коллекторских агентств, рассказали РБК четыре топ-менеджера коллекторских агентств и источник в профильной ассоциации.

По словам источника в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), ведомство проверяет, не нарушают ли компании закон "О персональных данных".

Государству придется заплатить за банкротство "Трансаэро"

ВТБ получит из бюджета 9 млрд рублей госгарантии по кредиту авиакомпании "Трансаэро", пишут "Ведомости".

"Примерно 90% из кредита ВТБ в 12 млрд руб. обеспечены государственной гарантией, и правительство по этой гарантии расплатится", – заявил на октябрьском форуме в Сочи президент ВТБ Андрей Костин.

Госдума расширит основания для применения силы к заключенным

Комитет Госдумы по безопасности в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект правительства, облегчающий применение силы и спецсредств к заключенным, передают "Ведомости".

Разработанные Минюстом и внесенные в мае поправки в законы об органах исполнения наказаний и о содержании под стражей расширяют основания для применения силы к заключенным и разрешают применять спецсредства за нарушение правил внутреннего распорядка.

Из госпрограммы льготного автолизинга убирают легковые машины

Прием заявок в рамках госпрограммы льготного автолизинга возобновится на следующей неделе, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к одной из лизинговых компаний, и сотрудник одного из автозаводов.

Эту информацию подтвердили гендиректор Carcade Алексей Смирнов и директор управления "Сбербанк лизинга" Денис Богданович. Представитель Минпромторга на вопросы не ответил.

Правительство может узаконить облавы на пьяных водителей

МВД подготовило проект поправок в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми результат экспресс-теста на наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе является основанием отправить его на освидетельствование, сообщают "Ведомости".

Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Александр Быков на обсуждении плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения от ДТП, прошедшем в четверг под председательством министра открытого правительства Михаила Абызова.

Застройщики могут столкнуться с кризисом ликвидности

В России не распродано 45% жилья, а три крупнейших застройщика — ПИК, ЛСР и "Эталон" — не могут реализовать почти каждую вторую квартиру, утверждает Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК), пишет "Коммерсантъ".

По мнению его экспертов, из-за высоких ставок по кредитам для девелоперов и падения платежеспособности населения отрасль может столкнуться с кризисом ликвидности. Сами застройщики настаивают, что проблем с продажами жилья нет, а спрос на квартиры и вовсе начал расти.