Роскомнадзор получил первые заявки от блогеров на регистрацию

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Порядка 60 заявок поступило в Роскомнадзор в первые часы действия закона, предполагающего регистрацию популярных блогеров в специальном реестре, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, в Роскомнадзоре сейчас проводят процедуру проверки, запрашивается информация о посещаемости этих блогов у интернет-площадок. При этом первые имена могут быть занесены в реестр в течение дня.

Так, заявки уже поступили от актрисы Марии Кожевниковой, интернет-деятеля Германа Клименко и ряда других популярных интернет-пользователей.

Как отметил Ампелонский, Роскомнадзор планирует сам рассылать уведомления популярным блогерам. "Специального списка мы не ведем, но пару-тройку-пятерку известных блогеров планируем включить", - сказал он.

Напомним, с 1 августа блогеры, чьи интернет-страницы ежедневно посещают более 3 тысяч читателей, будут выполнять требования, предъявляемые к СМИ. Популярность блогов Роскомнадзор будет оценивать по количеству их уникальных читателей и длительности просмотра страниц. Это предполагает методика, утвержденная Роскомнадзором и зарегистрированная Минюстом РФ. Согласно методике, количество посетителей сайта или странички сайта будет определяться путем подсчета однократных в течение суток обращений уникальных пользователей.

При этом запрашиваемая страница должна быть полностью загружена в браузере пользователя на срок не менее 15 секунд. Получать информацию о числе посетителей блогов Роскомнадзор, согласно документу, сможет как от интернет-площадок, так и от самих блогеров. Помимо этого, необходимые сведения могут быть получены от владельцев ресурсов, предоставляющих услуги подсчета пользователей, и из открытых общедоступных информационных ресурсов.

В апреле Госдума приняла законопроект, который обязывает блогеров-"трехтысячников" проверять достоверность публикуемых сведений, не распространять информацию о частной жизни граждан с нарушением закона, а также указывать возрастные ограничения для пользователей.

На следующий день после принятия законопроекта популярный блог-сервис "Живой журнал" принял решение не отображать данные о подписчиках пользователей, число читателей которых превышает 2,5 тысячи.