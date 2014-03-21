Top Gear в Москве: раскаленные покрышки и рекорды Гиннесса

Фото: Top Gear

25 и 26 марта на арене спорткомплекса "Олимпийский" пройдет автомобильное шоу Top Gear Live. О том, что собой представляет шоу и почему запах жженой резины и бензина так привлекателен, - в материале M24.ru.

До выступления команды Top Gear в Москве осталось меньше недели. Команда основного ведущего шоу Джереми Кларксона отрабатывает детали трюков и полирует крылья суперкаров.

Кларксон - главный ведущий Top Gear. В далеком 2002 году он спас программу от больших неприятностей - тогда Top Gear грозило закрытие, и именно Кларксон вместе с продюсером Энди Уилменом участвовал в переформатировании шоу.

Фото: Top Gear

Впрочем, не стоит забывать и других участников шоу - второго ведущего Ричарда Хаммонда и загадочного пилота Стига. До сих пор ходят многочисленные споры о том, кто все-таки скрывается под шлемом Стига. На одной из программ пилот снял свой шлем и оказалось, что Стиг - это Михаэль Шумахер. Но впоследствии выяснилось, что это был розыгрыш.

Чем сможет удивить привычных к зрелищам москвичей Top Gear? Во-первых, впечатляющий размах действа, в ходе которого будет использовано свыше 1,5 тонны бензина, машины откатают свыше тысячи километров, а на арене "Олимпийского" представят сразу 30 суперкаров. Во-вторых трюки, которые исполнят 30 каскадеров.

Шоу Top Gear занесено в книгу рекордов Гиннесса, как наиболее популярная автомобильная программа планеты. Ее аудитория составляет 350 миллионов человек.

Фото: Top Gear

Одним из номеров станет интерактивная гонка, в которой сможет поучаствовать каждый из зрителей. На экранах изобразят интерактивную трассу, поделенную на две части - зеленую и красную. Посетителям на входе раздадут касточки зеленого и красного цвета. Таким образом, каждый из зрителей движением рук сможет управлять автомобилем на экране. Разгонять машину можно будет голосом.

Самое главное: Top Gear не ставит перед собой задачу рассказать зрителям о преимуществах и недостатках того или иного автомобиля. Напротив, любой автомобиль, по мнению ведущих, хорош, потому что дает водителю ощущение скорости.

Посетить шоу Top Gear можно 25 и 26 марта в Москве, а 29 марта с той же программой команда Top Gear выступит в Санкт-Петербурге.

Василий Макагонов