Теннисный турнир "Кубок Кремля" стартует в СК "Олимпийский"

Мария Кириленко. Фото: ИТАР-ТАСС

В московском спорткомплексе "Олимпийский" сегодня стартует 23-й международный теннисный турнир "Кубок Кремля". Его призовой фонд в этом году составляет 1 миллион 534 тысячи 500 долларов, передает ИТАР-ТАСС.

В борьбу за победу в одиночных разрядах вступят минимум 11 россиян - пять в мужском и шесть в женском турнире. Еще по два представителя России сохраняют шансы пробиться в основную сетку через квалификацию.

Главной российской звездой московского турнира станет его трехкратный победитель Николай Давыденко, занимающий сейчас 42-е место в мировом рейтинге.

"Сейчас у меня обострилась травма, и я снялся с турнира "Мастерс" в Шанхае. Со стороны, наверное, это покажется странным - отказаться от участия в крупном турнире и отправиться играть на менее значимые соревнования. Но я всегда стремлюсь участвовать в Кубке Кремля, для меня это важно", - цитирует РИА Новости слова Давыденко.

Из хозяев корта участие в "Кубке Кремля" также примут Мария Кириленко, Надежда Петрова, Екатерина Макарова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Маргарита Гаспарян, Александр Богомолов, Теймураз Габашвили, Андрей Кузнецов, Евгений Донской.

Московские болельщики на этот раз не увидят сильнейших по рейтингу теннисистов России - Марию Шарапову и Михаила Южного.