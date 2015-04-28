Украинскую летчицу Савченко перевели из СИЗО в городскую больницу

Фото: Агентство "Москва"

Украинская летчица Надежда Савченко переведена из следственного изолятора в городскую больницу №20, сообщает Агентство "Москва".

Состояние здоровье Савченко оценивается как удовлетворительное. В пресс-службе ФСИН отметили, что летчица начала принимать пищу.

"Ее перевели в больницу, содержаться она будет в отдельной палате под охраной", - сказал представитель ФСИН.

Накануне глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил о резком ухудшении здоровье Надежды Савченко, проводящей голодовку, и предположил, что в ближайшее время ей потребуется госпитализация. По его словам, за неделю украинка потеряла более восьми килограммов веса и ее состояние вызывает опасения.

Федотов также отметил, что в случае помещения Савченко в гражданскую больницу могут возникнуть трудности с ее посещением членами общественной наблюдательной комиссией и адвокатами.

В свою очередь, адвокат Савченко Марк Фейгин отмечал, что у его подзащитной низкие показатели сахара в крови.

Надежда Савченко, ранее служившая в украинском добровольческом батальоне "Айдар", была задержана российскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Она находится под арестом в России с июля прошлого года.

Журналисты были убиты в ходе минометного обстрела под Луганском. По версии следствия, перед обстрелом Савченко определила их координаты и передала украинским силовикам.

Сама летчица отрицает свою вину. Савченко заявляет, что ее похитили на территории Украины, затем переправили в Россию и передали российским силовикам. По российской версии, летчица попала в Россию под видом беженки, после чего была задержана.

За время задержания Савченко была избрана народным депутатом от партии "Батькивщина" в Верховную Раду Украины и стала членом постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ. Позднее ей было присвоено звание Героя Украины.