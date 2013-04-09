Заключенным будет проще получить компенсацию за плохие условия в СИЗО

Фото: ИТАР-ТАСС

За плохие условия содержания в СИЗО заключенные смогут потребовать компенсацию материального ущерба и морального вреда. Это станет возможным в рамках исполнения пилотного постановления Европейского суда по правам человека, сообщает газета "Ведомости".

Как отметили в Минюсте, порядок таких выплат можно предусмотреть в Гражданском кодексе. Для этого в него нужно внести положение о том, что компенсация за ненадлежащие условия содержания под стражей будет выплачена независимо от вины тех, кто допустил нарушение. Но может быть принят и отдельный закон, регламентирующий порядок таких выплат.

Напомним, в январе 2012 года Страсбургский суд обязал Россию срочно принять меры для устранения пыточных условий содержания в СИЗО.

В настоящее время право заключенных на компенсацию возникает в случае, если доказана вина чиновника. Однако в Европейском суде по правам человека считают сам факт содержания в плохих условиях основанием для выплат.

