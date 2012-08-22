На севере столицы неизвестные украли 12 тонн замороженного мяса

ИТАР-ТАСС

На севере Москвы неизвестные украли 12 тонн замороженного мяса из грузового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратился водитель транспортного средства с заявлением о краже.

"В ночь на вторник неизвестные у дома 8 по Ижорской улице из грузовой машины, припаркованной на неохраняемой автостоянке, совершили кражу 12 тонн замороженного мяса стоимостью около 1,7 миллиона рублей", - уточнили в ведомстве.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.