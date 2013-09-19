"Русский репортер": Как действует программа защиты свидетелей в России

Фото: M24.ru

Один день из жизни Юлии Ануфриевой, которая спасла из огня 23 человека, а сама погибла

Самая трагическая новость минувшей недели пришла из деревни Лука Новгородской области. Здесь сгорел психоневрологический интернат – из шестидесяти больных спаслись только двадцать три. Всех их вывела из горящего здания санитарка Юлия Ануфриева. Сама она погибла, спасая очередного пациента.

Как воспользоваться программой защиты свидетелей и остаться в живых

Перед утренней пробежкой, когда Нижний Новгород еще спит, Ислам Умарпашаев отдернул штору, чтобы глянуть, не идет ли дождь. И взмок. Все машины во дворе были оклеены листовками: "Граждане! Рядом с вами живет Ислам Умарпашаев – пособник террористов! В Чечне он снабжал боевиков взрывчаткой. Что он готовит на этот раз? Как он оказался среди нас?".

Сирийский конфликт: простые ответы на наивные вопросы

Гражданская война в Сирии длится более двух лет. Но для многих до сих пор загадка – кто, с кем, зачем и с чьей помощью воюет. В моменты обострения конфликта такие люди начинают нервничать сильнее: обидно чувствовать себя профаном в теме, которую обсуждают все вокруг.

Культ Минкульта: самые романтичные чиновники

Известие о том, что московский министр культуры Сергей Капков подает в отставку, оказалось ложным. Шумиха, которую вызвал даже слух о его отставке, показывает, что региональный министр культуры не просто чиновник, а знаковая фигура.

Что будут делать люди, если у них отнять деньги

Министр финансов Антон Силуанов предлагает грандиозный бюджетный маневр. Это и "равномерное" сокращение расходов на 5%, и замораживание индексации зарплат для бюджетников в 2014 году, и трехпроцентное сокращение госзакупок с 2016 года. По мнению министра, необходимость этих мер обусловлена снижением доходов бюджета.

Что делать с новым iPhone: плюсы и минусы новых гаджетов от Apple

На прошлой неделе компания Apple представила публике два новых смартфона: бюджетный iPhone 5C и продвинутый iPhone 5S. С айфоном "для бедных" все понятно: он, конечно, не такой дешевый, как обещалось, но зато разноцветный – дети китайских менеджеров будут счастливы. А вот iPhone 5S объявлен самой передовой моделью из всех существующих на рынке.

