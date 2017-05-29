США планирует возобновить переговоры с Россией по Украине

Фото: DPA/TASS/Michael Heiman

Администрация президента США Дональда Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией по разрешению ситуации на Украине, сообщают "Дни.ру".

Инициативу курирует госсекретарь Рекс Тиллерсон, который уже обсудил этот вопрос с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Тиллерсон хочет возобновить мирные переговоры с РФ, которые в 2016 году вела администрация Обамы. Госсекретарь надеется, что новые обстоятельства и личности приведут к более продуктивным результатам.

Сейчас идет разработка новой стратегии, в которой принимает участие аппарат вице-президента Майкла Пенса. Также планируется, что Госдепартамент назначит ответственного за переговоры с Москвой, который будет поддерживать связь с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Ранее Рекс Тиллерсон называл отношения России и США неудовлетворительным. Госсекретарь США подчеркнул, что их перезагрузка едва ли возможна. По его убеждению, стереть прошлое нельзя, и поэтому нужно отталкиваться от того положения дел, которое сложилось на сегодняшний день.