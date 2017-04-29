Посол РФ предупредил Норвегию о последствиях размещения элементов ПРО НАТО

Фото: ТАСС/Svein Otto Jacobsen

Размещение элементов европейской системы ПРО НАТО в Норвегии повлечет последствия для всего Североатлантического альянса, завил посол России в королевстве Теймураз Рамишвили. Об этом сообщается в интервью, которое он дал газете Dagbladet.

Он отметил, что мнения РФ и Норвегии о ракетном щите НАТО могут расходиться, однако решения нужно находить в диалоге, при этом они должны устраивать обе стороны. Рамишвили добавил, что Россия не хочет милитаризации в Арктике. По словам посла, норвежским властям необходимо задуматься о последствиях новой политики безопасности.

Рамишвили также заявил, что РФ и Норвегии нужно наладить диалог между военными. Он напомнил, что в прошлом у двух стран были успешные случаи сотрудничества.