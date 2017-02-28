Информация о роли России в расследовании убийства Ким Чен Нама появилась в СМИ

Фото: ТАСС/AP/JoongAng Sunday via JoongAng Ilbo, Shin In-seop

Россия отклонила просьбу Южной Кореи в задержании четырех подозреваемых в убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на газету "Чунан ильбо".

Убийство произошло в аэропорту Куалу-Лумпура 13 февраля – на лице Ким Чен Нама специалисты обнаружили следы нервно-паралитического вещества VX. Позднее полиция Малайзии узнала, что четверо подозреваемых в его убийстве сразу же покинули страну рейсами в Дубай, Джакарту, Москву и Владивосток.

Поскольку в Южной Корее считают, что убийство Ким Чен Нама произошло по приказу Пхеньяна, спецслужбы обратились к России с просьбой задержать тех подозреваемых, которые оказались на территории РФ.

Тем не менее, по словам дипломатического источника, российская сторона отказала в этой просьбе, поскольку на тот момент в расследовании не было достаточного прогресса. Вместе с тем, у подозреваемых было гражданство Северной Кореи, и им позволили беспрепятственно вернуться на родину.